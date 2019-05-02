محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تُخطر بها جمهورها بسرقة حسابها على موقع "إنستجرام". وكتبت نادين: "لجمهوري، والناس اللي أعرفهم، شخص ما سرق حسابي على انستجرام من الأمس، وأحاول استراجعه، خذوا حذركم". وتُعد نادين إحدى أنشط النجمات اللبنانيات بموقع "إنستجرام" وبتابعها أكثر من 7 مليون شخص.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد سرقة حسابها.. نادين نسيب نجيم توجه رسالة لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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