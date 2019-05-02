أنوشكا شارما تكمل عامها الـ31 وهذه حياتها في سطور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 مايو 2019 10:41 مساءً - احتفلت نجمة بوليوود انوشكا شارما Anushka Sharma بذكرى ميلادها الـ31 في الأول من شهر مايو/أيار، ولهذه المناسبة نعرض حياتها في سطور:



هي ممثلة وعارضة هندية، بدأت مسيرتها الفنية في بوليوود عام 2008 وكان عمرها 19 عامًا، حيث لعبت دور البطولة في فيلم فيلم "راب ني بانا دي جودي" مع شاروخان Shah Rukh Khan.



بعدها شاركت أنوشكا في الفيلم الكوميدي "شركة النصابين" مع شاهيد كابور Shahid Kapoor وفي الإخراج لأول مرة، حيث حقق الفيلم نجاحًا متوسطًا.

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ترشحت أنوشكا لجائزة أفضل ممثلة في العديد من مهرجانات الجوائز، وفازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلمها الثاني مع شاروخان، والخامس مع شركة "ياش راج جاب تاك هاي جان" 2012 ولقي أداؤها إعجاب النقاد.



عام 2014 كانت سنة كبيرة لدى أنوشكا، حيث اشتركت مع عامر خان Aamir Khan لاول مرة في الفيلم الأعلى دخلًا في تاريخ بوليوود بي كي، من إخراج راجكومار هيراني .



بعدها دخلت أنوشكا مجال الإنتاج سنة 2015 بإنتاجها لفيلها الأول، والذي لعبت فيه دور البطولة NH10 والذي نجح بشكل كبير، وفازت أنوشكا عنه بجائزة أفضل فيلم قليل الميزانية لسنة 2015، حيث لعبت أنوشكا دورًا صعبًا وغير تقليدي، لامرأة تهاجم هي وزوجها من طرف قطّاع طرق.

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وفي عام 2016 شاركت أنوشكا في فيلم "Sultan" مع سلمان خان Salman Khan.



يشار إلى أنّ أنوشكا التقت مع زوجها فيرات كولي في فيلم " shampoo advertisement" عام 2013، حيث بدأت قصة حبّهما لتتوّج بالارتباط.



عقدت أنوشكا قرانها على كابتن منتخب الهند للكريكيت فيرات كولي Virat Kohli، في حفل ضم الأصدقاء والأهل وبعض نجوم بوليوود في 11 ديسمبر/كانون الاول عام 2017.