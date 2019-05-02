شاهد: تعرض حليمة بولند للإصابة في وجهها خلال احتفال عائلة “العوازم” الكويتية!

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لموقف صعب خلال مشاركتها في احتفال عائلة “العوازم الكويتية” ،بخروج نجلهم المقدم خالد العازمي من السجن ، حيث أصيبت بولند في وجهها عندما أطلق أحد الموجودين في الحفل لعبة نارية بالقرب منها؛ ما جعلها تضع يديها على عينيها ، ويبدو عليها الألم ، كما أظهر فيديو جرى تداوله من قبل متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة حليمة بولند في الاحتفال مع العائلة الكويتية، مرتدية فستانًا أبيض مطرز، وتقوم بتصوير الحفل عن طريق هاتفها المحمول، وتحمل “مايك” للتحدث فيه للحضور، قبل أن تنفجر اللعبة النارية أمامها مباشرة؛ ما دفعها للابتعاد سريعًا.

وكانت بولند بثت لمتابعيها عبر “سناب شات”، مقطع فيديو أثناء مشاركتها في الاحتفال، وقالت: “مبروك للعوازم، ألف ألف مبروك، على راسي العوازم والله، أحلى تحية للعوازم”، وتساءل البعض عن سبب احتفالها مع العوازم وقيامها بالرقص، في حين أنّ القبيلة قتلت الإعلامية هداية السالم، لأنّها ذكرت في مقالها إنّه كان يتم إحضار فتيات من العوازم للرقص في الحفلات.