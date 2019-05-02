تحدثت الفاشينستا السعودية شوق محمد عن معاناتها مع التنمر أثناء دراستها في المدرسة.
تنمر طلاب المدارس
وكشفت شوق أن طالبات من مدارس أخرى يحضرن من أجل التنمر عليها وكذلك عبر حساباتها في السوشيال ميديا.
وقالت يقولون عنها شخص منبوذ بسبب أمها العراقية ووجها مثل الرجال، حتى شعرها الطويل كانوا يريدون قص شعرها بسبب كرههم لها.
وأضافت أنهم لم يكتفوا بذلك بل كانوا يتجمعوا وقاموا بسحلها على الأرض.
حملة تضامن على تويتر
هذا وعقب روايتها لقصص التنمر الى تعرضت لها دشن رواد موقع تويتر هاشتاق بعنوان #شوق_محمد وذلك من أجل التضامن معها.
وقال أحد المغردين: مو طبيعي قد ايش احب #شوق_محمد لطافة وكياتة ما تنوصف بس اشوفها طاقة إيجابية ” ترا حرام التنمر الي جاها مو بيدها تطول نفسها و و و ” والي حاسدينها على الرزق الي جاها! ترا الرزق بيد الله واتحدا وحدة فيكم اذا ما اشترت شيء وما راحت ورته صديقتها ( وأما بنعمة ربك فحدث).
وقالت أخرى: ياعمري يا شوق محمد انصدمت من اللي قالته ما اقول الا الله ياخذ المتنمرين اللي بكل مكان الله ياخذكم يارب.
وكشفت مغردة: شوق محمد اللي صار لها نفس اللي صار لي وحاسه فيها صدق بنات الابتدائي وحوش ومايرحمون اطفال والغيره والحقد تغلبهم اشوف حقين المتوسط يرحمون اكثر يخوفون والله كنت اكره المدرسه وابكي ماابي اداوم وكنت غبيه مااعلم اهلي ودي اصفقني كل مااتذكر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور: شوق محمد تتحدث عن معاناتها مع التنمر.. والمتابعين يفزعون لها بهاشتاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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