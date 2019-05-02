شاهد: ماذا فعل محمد لطفي مع الحرامي الذي سرقه!

استضاف الفنان أشرف عبد الباقي في برنامجه “قهوة أشرف” المذاع عبر فضائية “الحياة”، الفنان محمد لطفي الذي تحدث عن موقف طريف تعرض له مع بدايات دخوله الوسط الفني ،حيث قال أنه اقترض 50 جنيهاً من الفنان الراحل علاء ولي الدين، وركب سيارة أجرة، ودفع لسائقها سبعة جنيهات، وبقي معه 43 جنيهًا، وكان يجلس في المنزل من دون عمل لدرجة أن خط الهاتف الخاص به كان يستقبل المكالمات فقط ، وأوضح أنه حينما جلس في منزله سمع صوت “خربشة” عند الباب، وحينما خرج وجد نشارة خشب أمام الباب فعلم أن حرامي يحاول سرقة شقته ، وبالفعل ترك له الباب وجلس في انتظاره بعدما ارتدى سترة جلدية، واستعد جيدًا حتى يعتدي على الحرامي بالضرب.

عندما كان لطفي ينتظر “الحرامي” غلبه النوم، واستيقظ بعد ربع ساعة فوجد هاتفه والـ43 جنيهاً قد سرقت ، ثم ذهب خلف اللص، ثم ذهب لـ”قهوة السواقين” وعرف عنوان “الحرامي” ،وذهب لمنزله وأيقظه من النوم، وطلب منه كارت الهاتف لغلاء سعره في هذا الوقت، فأعطاه اللص الهاتف والـ43 جنيهًا، مضيفًا أن الحرامي فوجئ به بعد سرقته بساعة إلا ربع.