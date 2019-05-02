كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والدة التنانين تعترف بتصوير مشاهدها الإباحية في "صراع العروش" أمام شقيقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلت النجمة إيمليا كلارك ضيفة ببرنامج جيمي كيميل بهوليوود، لتتحدث عن الموسم الثامن والأخير من مسلسل صراع العروش، وما ننتظره في الحلقات المتبقية من المسلسل.

وقالت إيمليا المعروفة باسم والدة التنانين اعترافا صادما، أن جميع مشاهدها بالمسلسل التي كانت تضطر بها للتعري كانت تتم أمام شقيقها، الذي يعتبر واحدا من طاقم التصوير، ويعمل كاميرا مان.

ومن المنتظر عرض الحلقة الرابعة من الموسم الثامن من المسلسل فجر الاثنين القادم بتوقيت القاهرة.