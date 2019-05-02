كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصوير "لآخر نفس" فى مصر القديمة بدون ياسمين عبد العزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صور المخرج حسام على عدة مشاهد فجر اليوم الخميس فى منطقة مصر القديمة، وذلك ضمن أحداث مسلسل "لآخر نفس"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وجاءت المشاهد بدون بطلة العمل ياسمين عبد العزيز، حيث يصور على مدار اليوم عدة بديكور آخر فى البحر الأعظم، على أن ينتقل إلى ديكورات أخرى خلال الفترات المقبلة.

وفى سياق متصل، انتهى حسام على من تصوير ما يقرب من 70% من أحداث المسلسل، كذلك سلم أول 5 حلقات من المسلسل إلى شركة "سينرجى" المنتجة العمل، إذ يكثف التصوير من أجل انتهاء من التصوير نهائيًا منتصف شهر رمضان على أقصى تقدير.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.