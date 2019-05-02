كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم أسامة ينضم لأسرة عمل "زلزال" مع محمد رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الممثل الشاب كريم أسامة، إلى أسرة مسلسل "زلزال" بطولة النجم محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وعدد كبير من النجوم ، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر ، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بشكل حصرى على شاشة DMC

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تدور أحداث المسلسل فى إطار شعبى حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.

يذكر أن الممثل "كريم أسامة " سبق وشارك فى مسلسلات أفراح أبليس الجزء الثانى ، "هبة رجل الغراب ج4"، "مأمون وشركاة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "لعبة إبليس"، "طريقى"، "حوارى بوخاريست" ، "بدون ذكر أسماء" ، "سرايا عابدين ج2" ، مسلسل "فى اللا لا لاند، كما قدم برنامج "فانزى"، والذى عرض على فيديو "اليوم السابع".