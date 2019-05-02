كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي حكاية رؤوف عبدالعزيز مع هاني سلامة في رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفنان هاني سلامة، تصوير مشاهد مسلسله الجديد "قمر هادي" والذي يجمعه بالمخرج رؤوف عبدالعزيز للعام الثالث علي التوالي بعد نجاح مسلسلي ""طاقة نور" العام قبل الماضي و"فوق السحاب" العام الماضي.

ويبدو ان الكيميا الفنية التي جمعت بين سلامة وعبد العزيز كانت حجر الاساس للمسلسل الجديد ، مع اعتمادهما علي أن يظهر هذا العمل بطابع مختلف عن أغلب المسلسلات التي يتم عرضها في رمضان المقبل، وهذا ما اتضح في البرومو ، حيث أظهر البرومو مدى شجاعة هاني سلامة ، والذي يقدم لونًا جديدًا ويظهر بشخصية مركبة ، حتى أن هناك علامات استفهام كثيرة حول شخصية سلامة في هذا العمل وهل سيظهر فاقداً للذاكرة أم مصاب بمرض نفسي معين.

Advertisements

واعتمد عبدالعزيز علي استثمار موهبة سلامة وتقديمه بشكل مختلف عما قدمه خلال العملين السابقين ، كما وثق سلامة في أن يبقى بين ايدي مخرج واحد للعام الثالث علي التوالي.

مسلسل "قمر هادي" بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفى، وآية سماحة، وأشرف زكى، وإنعام سالوسة، ومؤمن نور، وهايدى رفعت، وكريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.