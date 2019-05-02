كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باسل خياط ودنيلا رحمة وأحمد فهمي وماجي بو غصن ينضمون لنجوم ART في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقدت قنوات ART أمس لعرض مسلسل "الكاتب" للنجم باسل خياط ودنيلا رحمة وندى أبو فرحات، كما تعاقدت القناة أيضا على عرض مسلسل "بروفة" بطولة أحمد فهمي وماجي بو غصن.

جدير بالذكر أن القناة كانت قد تعاقدت منذ أيام على عرض باقة متنوعة من المسلسلات المصرية والشامية والخليجية وهي مسلسلات "حدوتة مرة" لغادة عبد الرازق، و "البرنسيسة بيسة" بطولة مي عز الدين، و"الزوجة ١٨" لحسن الرداد، و"مملكة الغجر" لفيفي عبده وحورية فرغلي، و"سوبر ميرو" بطولة إيمي سمير غانم، مسلسل " الهيبة- الحصاد" بطولة تيم الحسن، سيرين عبد النور ومنى واصف، ومسلسل "دقيقة صمت" بطولة عابد فهد، كاريس بشار، وأيضا مسلسل "حدود الشر" بطولة حياة الفهد، هيا الشعيبي وأحمد الجسمي.