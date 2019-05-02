شاهدوا رغدة لسوزان نجم الدين: “معرفتكيش علشان صغرتي 20 سنة”

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 09:56 مساءً - نشرت الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ مقطع فيديو قصير برفقة ​الممثلة رغدة​، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت سوزان في الفيديو: “القمر ونجمة النجمات كلهن..رغدة اللي بنموت عليها.. يا حبيبة قلبي”، لترد رغدة عليها قائلة: “هي قالت لي أنا معرفتكيش.. وأنا برده ما عرفتتهاش.. أنا علشان سايبه شعري أبيض.. بس أنا معرفتكيش علشان صغرتي 20 سنة”.

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