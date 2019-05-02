ابن عادل إمام يحسم الجدل ويعلّق لأول مرة على حالة والده الصحية

متابعة بتجـــــــــــرد: أصاب القلق محبي الفنان المصري عادل إمام، وذلك عقب خروجه من السباق الرمضاني 2019 للمرة الأولى منذ 7 سنوات، بعد انتشار أنباء عن تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على إستكمال تصوير مسلسله الذي كان مقررًا أن يقدّمه في رمضان بعنوان “فالنتينو”.

وفي هذا الخصوص، قرر نجل الزعيم المخرج رامي إمام أن يحسم الجدل حول الحالة الصحية لوالده، لذا خرج بتصريحات من خلال برنامج ” ام بي سي تريندينغ” وأكد أن والده بخير ولا صحة للأخبار التي انتشرت حول نقله للمستشفى، مضيفًا أن الفنان المصري القدير في منزله وبصحته الطبيعية.

وأوضح رامي إمام أيضًا أنه على الرغم من أن مسلسل “فالنتينو” تم تأجيله من موسم رمضان 2019، إلّا أن فريق العمل لا زال بكامل الاستعدادات لاستكمال التصوير، على أن يتم عرضه خارج الموسم، وهي المرة الأولى في مسيرة عادل إمام التي يحدث فيها هذا الأمر.