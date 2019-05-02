كشفت الفنانة هبة عبدالغني عن البوستر الدعائي الخاص بشخصيتها خلال السياق الدرامي الذي تقدمه بمسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال رمضان المقبل. وظهرت هبة على البوستر بشكل مختلف وجديد عليها، حيث تجسد شخصية "نيفين" وهي سيدة طيبة محجبة وزوجة المصارع "كرم جابر" خلال الأحداث. مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبدالوهاب، إيمان العاصى، حنان مطاع، وهبة عبدالغني، محمد عز، شريف الدسوقي، أحمد كشك، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج "سينرجى". قد يهمك أيضـــــــًا Advertisements هبة عبد الغني تضم إلي أسرة مسلسل "الملكة" لرمضان المقبل طرح البوستر الرسمي لمسلسل ياسر جلال "لمس أكتاف"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبة عبد الغني محجبة في الإعلان الدعائي لـ"لمس أكتاف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.