انت الان تتابع تفاصيل خبر سطور حول تاريخ الفضاء تباع بمبلغ خيالي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 08:53 مساءً - قالت دار كريستيز للمزادات في مدينة نيويورك إن الكتيب التفصيلي الذي استخدمه رائدا الفضاء الأمريكيان نيل آرمسترونغ وباز أولدرين في رحلة الهبوط على سطح القمر في عام 1969 سيطرح بمزاد في يوليو وقد يجلب ما يصل إلى تسعة ملايين دولار.

ويتناول الكتيب الخاص بمهمة (أبولو 11)، المكون من 44 صفحة، بالتفصيل كل إجراء استلزمه فصل الوحدة (إيجل) وإنزالها وربطها بوحدة القيادة عندما أصبح آرمسترونغ وأولدرين أول رجلين يسيران على سطح القمر.

وقالت كريستينا جيجر، رئيسة قسم الكتب والمخطوطات في دار كريستيز، لوكالة "رويترز": "هذه تعليمات مفصلة تغطي كل تفاصيل رحلة المركبة إيجل، إنها سلسلة من التعليمات حول كل شيء؛ من ارتداء الخوذة إلى فحص نظام الطاقة".

وإلى جانب البيانات الفنية يحتوي الكتيب على رسومات، ونحو 150 علامة (صح)، وشروح كتبها آرمسترونغ وأولدين في وقت الرحلة.

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ونظراً لعدم وجود تسجيل صوتي أو تسجيل فيديو لما حدث في قمرة القيادة في إيجل، يعتبر الدليل بمثابة شاهد فريد على تاريخ الفضاء. كما أنه يضم أول ملاحظات يكتبها إنسان عن جرم سماوي آخر.

وذكرت دار كريستيز أن الكتيب باعه شخص كان قد اشتراه من أولدرين.

وعادة ما يدفع هواة جمع التحف مبالغ ضخمة مقابل التذكارات المرتبطة باكتشاف الفضاء. ففي عام 2017 باعت دار سوذبيز للمزادات حقيبة بسحَّاب استخدمها آرمسترونغ لجلب عينات من تراب القمر مقابل 1.8 مليون دولار.

ووضعت دار كريستيز سعراً يتراوح بين سبعة ملايين وتسعة ملايين دولار للكتيب الذي سيعرض للجمهور في نيويورك من الثالث من مايو إلى السابع عشر من الشهر نفسه، ثم يبدأ جولة عالمية قبل عرضه للبيع يوم 18 يوليو.