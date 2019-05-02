ما هدية أوبرا وينفري لطفل ميغان ماركل؟

متابعة بتجـــــــــــرد: بالرغم من أنه لم يتم الإعلان عن ولادة الطفل الملكي حتى الآن، إلّا أن الإعلامية أوبرا وينفري كشفت أثناء مشاركتها في حفل تكريم هوليوود ريبورتر عن الهدية التي ستُقدّمها لطفل الأمير هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل.

وكشفت أوبرا أنها ستُهدي الطفل الذي لا تعرف جنسه أو اسمه كُتباً تكفيه مدى الحياة.

نُشير إلى أن أوبرا كانت قد حضرت زفاف ميغان وهاري في شهر أيام من العام الماضي.

والجدير ذكره أن أوبرا لم تكن حاضرة في حفل البيبي شاور الخاصّ بميغان ماركل بالرغم من الصداقة القوية التي تربطهما.