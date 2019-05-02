جاستين بيبر مهاجمًا أسطورة الراب إيمنيم: لا يفهم الجيل الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: هاجم نجم البوب الكندي جاستن بيبر ، مغني الراب العالمي إيمنيم في أحد منشوراته على “إنستقرام”، واصفا إياه بأنه “لا يفهم الجيل الجديد”.

وكان المغني الشاب، قد أطلق وصفه عبر خاصية “ستوري” أمس، حيث التقط لنفسه صورة وهو يستمع إلى أغنية “the ringer” التي غناها “الرابر” الشهير ذو التاريخ الطويل في أغاني الراب الرائجة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تشتعل فيها الحرب بين الاثنين، فقد هاجم إيمنيم، جاستن بيبر من قبل في أغنية مدتها 11 دقيقة باسم kick of وصفه فيها بمراهق يبيع الهواء، وتحدث فيه عن حفل إيريانا غراندي الذي حدث فيه التفجير الشهير في مانشستر.

وصدرت الأغنية على “يوتيوب” في مارس من عام 2018، وإيمنيم يغنيها في قاعة بديترويت.