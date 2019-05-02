صلاح عبد الله يكشف عن أوّل إطلالة لـ نيللي كريم في بداياتها – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” عن أول ظهور للفنانة نيللي كريم، الذي كان من خلال فوازير “حلم ولا علم” بمشاركته.

ونشر “صلاح” حلقة من فوازير “حلم ولا علم” التي شهدت الظهور الفني الأول لـ”نيللي” وغرّد عليها قائلاً: “من ٢٠سنة أول ظهور للباليرينا الرائعة نيللي كريم، وكإنها إتعملت عشان تبقى من أهم نجمات هذا الجيل فوازير ״حلم ولا علم״، صلاح عبد الله– نيللي كريم، الحلقة 01 من 13”.

وشاركت الفنانة نيللي كريم، في الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق”، الذي يضم فريق ونجوم الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجم كريم عبد العزيز، والنجمة هند صبري وآخرين.

يشار إلى أن الفنان صلاح عبد الله سوف يخوض الموسم الرمضاني المقبل بعملين هما “فكرة بمليون جنيه” مع علي ربيع، والذي يجسد من خلاله دور والده، كما يشارك الفنان محمد عادل إمام في بطولة مسلسله الجديد “هوجان”، ويقدم من خلاله دورًا جديدًا عليه لم يقدمه من قبل وهو الأكشن.