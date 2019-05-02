صور جديدة للأميرة تشارلوت.. هل تشبه جدّتها الملكة اليزابيث؟

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر الحساب الرسمي للعائلة الملكية في بريطانيا صوراً للأميرة تشارلوت ابنة دوق دوقة كامبريج الأمير ويليام وكيت ميدلتون، بمناسبة عيد ميلادها الرابع. وفي التفاصيل، فقد كان لافتاً الشبه الكبير بين الأميرة تشارلوت وجدّتها الملكة إليزابيث. نُشير إلى أن الصور التي نُشرت لتشارلوت حملت التعليق التالي “يُسر دوق ودوقة كامبريدج مشاركتكم ثلاث صور جديدة للأميرة تشارلوت قبل عيد ميلادها الرابع”. والجدير ذكره، أن الصور التقطت في شهر نيسان من قبل الدوقة في قصر كينسينغتون وبمنزلهم في نورفولك.

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