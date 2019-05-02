شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..عرض مبهر وساحر لمادونا فى حفل توزيع جوائز "بيلبورد الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضور الحفلات الغنائية يكون أمرا ممتعا للكثيرين، لغياب أى حاجز بين المطرب وجمهوره، ولكن هذا لا يمنع من دخول عنصر التشويق، القائم على الابهار البصرى فى الحفل لزيادة المتعة لدى الجمهور، وهو ما تحقق فعليا فى حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية، والذى غنت به النجمة "مادونا".

مادونا، نشرت عبر حسابها على "انستجرام"، مجموعة من الصور، والفيديوهات من حفلة توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية، والذى أبهرت فيه الجمهور بأغانيها واستعراضتها، كما شارك فى احياء الحفل لمغنية الأمريكية تايلور سويفت بأحدث أغانيها.

أحد الفيديوهات التى نشرتها مادونا من الحفل، استعراض مبهر وساحر قدمته مادونا ،بمعاونة فريقها، حيث ظهرت وهى جالسة على الأرض تغنى، ومن حولها يظهر بتقنيات فنية شخصيات أخرى تشببها تشبه إلى حد كبير تقنية "الهولوجرام" التى يلجأ إليها الكثيرون لإحياء حفلات لنجوم ومطربين راحلين.



مادونا تشارك بالحفل

Advertisements

الشخصيات التى ظهرت بها مادونا فى الاستعراض هم عميل سرى، ومدربة رقص، ووعروس، وعازفة.



مادونا

فاز دريك بجائزة أفضل فنان لهذا العام، وحصل فريق "بي تي إس" الكورى الجنوبى على جائزة أفضل فريق غنائى وجائزة أفضل فنان على مواقع التواصل الاجتماعى فى حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية 2019، الذي أقيم فى مدينة لاس فيجاس الأمريكية أمس الأربعاء.

وكانت مادونا قد أعلنت أنها قررت إطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل اسم " I Rise " و حددت لإطلاقها رسميا غدا الجمعة 3 مايو، و هو الخبر الذي آثار حماس كبير من محبي وعشاق النجمة الشهيرة التي تمتلك بصمة مذهلة في عالم صناعة الموسيقي والغناء، و يأتى إطلاق مادونا ذات الـ60 عام لأغنية " I Rise " بعد أيام قليلة من إطلاقها كليب "Medellín" الذى حقق نجاح كبير فور اطلاقه، وتم تداوله بكثافة سواء على المواقع الفنية المختلفة أو بمواقع التواصل الاجتماعى ، وقد شاركها الغناء فى الكليب النجم العالمي مالوما، والكليب يحمل اسم"Medellín" ، وقد وصل نسبة مشاهدة الكليب على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لـ12 مليون مشاهدة خلال 4 أيام فقط .