شكرا لقرائتكم خبر عن "حكايتى" و "الجيم" يصيبان ياسمين صبرى بالإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت الفنانة ياسمين صبرى بالإرهاق بسبب انشغالها فى تصوير مسلسل "حكايتى" بشكل يومى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل عبر قنوات ON وdmc وcbc، وحرصها أيضا على ممارسة التمارين الرياضية داخل الجيم للحفاظ على رشاقتها بشكل مستمر.





ونشرت ياسمين صبرى صورة ترتدى فيها تيشرت يحمل جملة "i can't feel my legs"، والتى تعنى أنها لا تستطيع الشعور بقدميها بسبب الإرهاق الذى أصابها نتيجة تصوير مسلسل "حكايتى" وممارستها للتمارين الرياضية داخل الجيم.





تدور أحداث المسلسل حول "داليدا" الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها في تصميم الأزياء.

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مسلسل "حكايتى" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش ومحمود فارس.











