شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب رفض راغب علامة الترشح لانتخابات البرلمان اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النجم اللبنانى راغب علامة أن بلاده تقوم على الطائفية، وهو الأمر الذى يبعده عن المشاركة فى الحياة السياسية والترشح للانتخابات البرلمانية، وقال المطرب اللبنانى الشهير، فى مقابلة خاصة مع قناة "سكاى نيوز عربية"، "أنا أؤمن بالإنسانية وبعيد كل البعد عن الطائفية، ولذلك لا أصوت لأننى أعرف أن صوتى لن يغير الأمور".

وعن دخوله البرلمان اللبنانى، قال راغب علامة "للمشاركة فى الحياة السياسية فى بلادى يلزمك أن تكون طائفيًا، وهذا أمر لا أنتمى إليه.. الطائفية خربت لبنان والعديد من بلدان العالم.. حين يصبح الأمر قائما على الوطنية، سأكون أول شخص يترشح للبرلمان".

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المطرب اللبنانى راغب علامة

كما كشف علامة، الذى يبلغ من العمر 56 عاما، عن آخر أخباره الفنية، مشيرًا إلى أنه يستعد لتسجيل 3 أغان خليجية جديدة، مشيرا إلى أنه يفتقد الغناء بهذه اللهجة، وتابع "كما أطمح لطرح ألبوم ديجيتال متكامل عام 2020، يضم عددا من الأغانى، لأن فكرة الألبوم التقليدية لم تعد تجد الإقبال".

ولدى سؤاله عن سبب زياراته المتكررة مؤخرا إلى اليونان، قال راغب علامة "السبب هو أننى اشتريت بيتًا هناك، لأننى أحب تلك البلاد وأحب أن أقضى أوقات الراحة فيها"، مشيرًا إلى أن اليونان تشبه لبنان وغير بعيدة عن العاصمة عن بيروت.



راغب علامة يتحدث عن السياسة فى لبنان

وبعد النجاح الذى رافقه خلال مسيرته لأكثر من 35 عاما، كشف راغب علامة "الخلطة السحرية" التى تقود إلى التفوق والتميز، وقال: "الخليط السحرى يضم 3 كلمات: الشغف والحب والعمل.. إضافة إلى رضا الله وحب الوالدين والناس"، وأبرز أنه يتخطى التحديات بالمواجهة، موضحًا أنه فى هذا الصدد سيطرح قريبًا أغنية جديدة تحت عنوان "ما بستسلمش (لا أستسلم)"، وبخصوص أكبر مخاوف راغب علامة فى الحياة، قال المطرب اللبنانى "اللا عدل"، مشددًا على ضرورة التشبث بالأمل، الذى يجعل كل شىء ممكنا.