شكرا لقرائتكم خبر عن رغدة لـ"سوزان نجم الدين": "معرفتكيش صغرتى 20 سنة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تعرضها لوعكة صحية منذ أيام ، حيث أجرت على أثرها فحوصات طبية على القلب، ظهرت الفنانة رغدة بصحبة الممثلة سوزان نجم الدين، مواطنتها السورية بمدينة الإنتاج الإعلامى.

نشرت الفنانة سوزان نجم الدين، "فيديو" بصحبة الفنانة رغدة، وقالت: "القمر ونجمة النجمات كلهن..رغدة اللى بنموت عليها.. يا حبيبة قلبى"، وردت رغدة، قائلة:"هى قالت لى أنا معرفتكيش.. وأنا برده ما عرفتتهاش.. أنا علشان سايبه شعرى أبيض.. بس أنا معرفتكيش علشان صغرتى 20 سنة".

وكانت الفنانة رغدة قد أجرت عدة فحوصات طبية على القلب، من أيام حيث طمأنها طبيبها على حالتها الصحية، وكان الظهور الأخير لرغدة من خلال تكريمها على مسيرتها الفنية فى افتتاح الدورة الماضية من مهرجان المركز الكاثوليكى.

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وترجع إصابة الفنانة الكبيرة رغدة بوعكة صحية، بعد تسجيلها إحدى الحلقات التليفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة، الأمر الذى دفعها لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

ونشرت بسمة صورة مع رغدة، وعلقت عليها قائلة "ألف سلامه عليكى وربنا يقومك بالسلامة .. برجاء الدعاء للفنانة رغدة التى أصيبت بوعكة صحية تحتاج الدعاء .. سلامتك من الآه .. والله يا جماعه ما جيت جنبها دانا حتى دلعتها فى الحلقه لأنها كانت تعبانه وصعبت عليا".