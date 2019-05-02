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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر ”الخليج 365” حقيقة حفل جينفير لوبيز بمصر.. الشركة المنظمة تحذف الإعلان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” أمس الأربعاء خبرًا عن حقيقة حفل جينفير لوبيز في مصر، وأن الحفل لم يحصل علي تصاريح من نقابة الموسيقيين كما أنه لم يدرج علي خريطة النجمة لحفلاتها حول العالم.
وفي السياق ذاته تفاجأ الجمهور المنتظر لحفل جينفير لوبيز في مصر بحذف صفحة الشركة المنظمة للحفل الإعلان الخاص بحفل لوبيز في مصر من صفحتها علي الرسمية علي "فيس بوك" بعدما تداول جمهورها الفيديو الإعلاني للحفل مبتهجين بتنظيم حفل لجينفير لوبيز في مصر.
وكانت انتشر خبر يفيد بإقامة النجمة جينفير لوبيز حفل في مصر بالساحل الشمالي يوم 9 أغسطس المقبل، وهو الخبر الذي استقبله محبو النجمة العالمية بفرح شديد خاصة أنها نجمة كبيرة ولها جمهور عريض في مصر والوطن العربي والعالم أجمع.
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