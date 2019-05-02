شكرا لقرائتكم خبر عن صوت الأردن عمر عبد اللات يغنى فى يوم العمّال بحضور الملك عبد الله الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الملك عبد الله الثانى، وبمناسبة يوم العمال الذى يصادف أمس الأربعاء 1 مايو ، أحيا صوت الأردن الفنان عمر العبد اللات الاحتفال الكبير الذي أقامته أمانة عمان بهذه المناسبة وسط حضور كبير حضره نحو 3 آلاف مواطن من بينهم عمال وموظفون استقبلوا العبد اللات بالهتاف وموجات حارة من التصفيق فور صعوده إلى خشبة المسرح.

وقدم "عبد اللات" خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه وأشهرها وردد معه الجمهور كلمات أغنياته لينثر الفرح في كل أرجاء المكان ما أثرى الحفل وأشعل حماس الجمهور الذي جاء من كل أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية.

وكرّم الملك عبد الله خلال الاحتفال الذي أقيم في مدينة الملك عبد الله الثاني الرياضية بمنطقة القويسمة، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، مجموعة من العاملين في القطاعين العام والخاص من مختلف محافظات المملكة، الذين يشكلون نماذج متميزة في العزيمة والإرادة والعمل والإنجاز.

وتضمن الاحتفال استعراضا عسكريا قدمته موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تبعه استعراض لفريق المشاة الصامتة من مجموعة حرس الشرف.

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وحضر الاحتفال رئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار الملك للسياسات والإعلام، وعدد من الوزراء، وأمين عمان، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين .

ومن ناحية أخرى غادر صوت الأردن عمر العبد اللات عصر اليوم الخميس، إلى دولة الكويت الشقيقة برفقة فرقته الموسيقية وذلك بدعوة خاصة من السيد صقر أبو شتال سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت، للاحتفال بمناسبة عيد الاستقلال الـ 73 للأردن، حيث سيقام الحفل غدًا الجمعة على مسرح البوليفارد الكائن بمنطقة السالمية.

وسيتجه صوت الأردن صوت زين من دولة الكويت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لوضع اللمسات النهائية والأخيرة لألبومه الجديد، حيث سيحتوي هذا الألبوم الجديد على مجموعة متنوعة من الأغاني التي تعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الأردنيين والعرب.











