شكرا لقرائتكم خبر عن "سانسا اتجوزت".. شاهد حفل زفاف جو جوناس وصوفى تيرنر فى لاس فيجاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المغنى جو جوناس ونجمة مسلسل game of thrones صوفى تيرنر، التى تجسد شخصية سانسا، بزفافهما فى إحدى القاعات المحلية فى لاس فيجاس، وذلك عقب حفل توزيع جوائز البيلبورد الموسيقية لعام 2019، وحضر حفل الزفاف أشقاءه نيك جوناس وزوجته النجمة العالمية بريانكا شوبرا، وشقيقه كيفن جوناس ودانييل جوناس، وهو الحفل الذى أقيم دون مظاهر للبهرجة أو السخاء الذى ظهر فى حفل زفاف شقيقه نيك جوناس والنجمة الهندية العالمية بريانكا شوبرا والذى تكلف ملايين الدولارات. Advertisements صوفى تيرنر تجسد دور سانسا فى المسلسل الشهير game of thrones والذى بدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، مايسى ويليامز.

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