"مجدي كامل: لم تشغلني المقارنة بـ"بمنذر رياحنة" في "البيت الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نجم ذو موهبة كبيرة، تميز في تقديم الأدوار الصعيدية، واستطاع أن يتألق وسط النجوم بتجسيده شخصية "مروان"، ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير".

النجم مجدي كامل، أكد لمصراوي، أن سبب قبوله تجسيد شخصية "مروان" بديلا عن الفنان منذر رياحنة، هو أن الدور مختلف ومركب، والمسلسل بشكل عام يتناول قضايا الصعيد بطريقة مختلفة.

وتابع: "وافقت على الدور بعد قراءة الورق، ووجدت أن المسلسل يحمل رؤية ومعالجة مختلفة عن قضايا الإرث والسلطة في الصعيد، ولم يشغلني المقارنة بين أدائي للشخصية، وبين ما قدمه صديقي منذر رياحنة، الذي أرى أنه قدم الدور بشكل رائع".

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وأضاف: "تحول مشاعر مروان تجاه والدته "جبرية" بشكل خاص، أمر منطقي من وجهة نظره، خاصة مع اتهامها بقتل زوجته وابنه، ولا أجد أن هناك مبالغة في الأحداث كما يعلق البعض، فكل شخصية من الشخصيات ترى الأمور من وجهة نظرها".

وأوضح أن هناك بعض المشاهد "الصعبة" ضمن أحداث المسلسل، خاصة تلك التي جمعته بالفنان طارق صبري، ومشهد المواجهة بينه وبين والدته، بعدما اتهمها بقتل ابنه وزوجته، فما حدث لتطورات في شخصية مروان، هي نتاج طبيعي لجو الكراهية داخل "البيت الكبير"، وحلم الزعامة الذي زرعته والدته بداخله، أثر في كل تصرفاته تجاه المحيطين، وأولهم والدته.

وأكد أنه من الممكن أن يصل العداء بين الأشقاء، لأكثر مما فعله "مروان" تجاه شقيقه، ففي الحياة العادية نسمع عن جرائم وقضايا بها تفاصيل أشد إيلاما وقسوة من الدراما.

وأشار إلى أن فريق العمل سوف يستكمل تصوير الجزء الثالث من المسلسل، عقب انتهاء شهر رمضان الكريم.