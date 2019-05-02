درة بفستان أصفر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة درة مجموعة صور من أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام. وخضعت درة للجلسة على هامش حضور فعالية خاصة بإحدى شركات المجوهرات والإكسسوارات. يذكر أن درة يُعرض لها خلال الموسم الرمضاني المقبل، المسلسل السوري "حرملك"، ويشاركها البطولة جمال سليمان وباسم ياخور وسامر المصري، ويعرض على قناة "TeN"، في مصر.

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