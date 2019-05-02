محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مقطع فيديو جديد يجمعها بالنجمة رغدة.
وعلقت: "القمر بتاعنا رغدة، اللي بموت عليها"، فيما علقت رغدة: "حبيبتي، أنا معرفتكيش وإنتِ معرفتنيش عشان سايبة شعري الابيض، لكن إنتِ صغرتي 20 سنة".
وتابعت "سوزان": "أطيب قلب رغدة"، ووعدتها بزيارتها عقب انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل "ابن أصول".
وكانت رغدة قد تعرضت لوعكة صحية منذ ايام، استلزمت خضوعها لفحوصات طبية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سوزان نجم الدين بصحبة رغدة.. والأخيرة: "صغرتي 20 سنة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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