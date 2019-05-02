بالفيديو.. سوزان نجم الدين بصحبة رغدة.. والأخيرة: "صغرتي 20 سنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مقطع فيديو جديد يجمعها بالنجمة رغدة.

وعلقت: "القمر بتاعنا رغدة، اللي بموت عليها"، فيما علقت رغدة: "حبيبتي، أنا معرفتكيش وإنتِ معرفتنيش عشان سايبة شعري الابيض، لكن إنتِ صغرتي 20 سنة".

وتابعت "سوزان": "أطيب قلب رغدة"، ووعدتها بزيارتها عقب انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل "ابن أصول".

وكانت رغدة قد تعرضت لوعكة صحية منذ ايام، استلزمت خضوعها لفحوصات طبية.