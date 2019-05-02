بالرقص والغناء.. شاهد: حليمة بولند تتفاعل مع أبناء قبيلة العوازم بعد جمع دية قاتل الإعلامية هداية...

وثق مقطع فيديو احتفاء الإعلامية الكويتية حليمة بولند مع قبيلة “العوازم” بجمع دية خالد العازمي والذي قتل الإعلامية هداية سلطان قبل 19 عام .

وأظهر مقطع الفيديو “بولند” وهي ترقص وتغني مع أبناء القبيلة بعدما تمكنوا من جمع الدية الأكبر على الإطلاق والتي بلغت 10 ملايين دينار كويتي ، اي ما يعادل 33 مليون دولار.

وأثار الفيديو جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي إذ ارجع البعض مشاركتها إلى انها ابنه هذه القبيلة ، فيما رأي الآخرون ان من الأفضل لها عدم المشاركة متسائلين عن طبيعة علاقتها بالقبيلة والعازمي.