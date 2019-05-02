هل انفصلت روان بن حسين عن خطيبها ؟؟

يبدو أن الضجة الكبيرة التي تسببت بها الفاشينيستا ​روان بن حسين​ مع خطيبها يوسف، أدت إلى انفصالهما وأنه عاد إليها ليتركها بعد ذلك من جديد ، حيث يظهر ذلك بوضوح من خلال صفحته على تطبيق إنستغرام ، يوسف عاد إليها رغم إهانته، لكنه لم يترك ما قامت به بحقه وبحق أسرته على السوشيال ميديا دون عقاب، حيث نشرت روان قبل فترة مقولة “أنت لا زلت تبحث عني في كل إمرأة”، الأمر الذي ترك الكثير من علامات الإستفهام عند جمهورها وتوصلت الإستنتاجات أنهما انفصلا من جديد.

يبدو أن يوسف ترك بالفعل روان وأنهى علاقته به، وانتقل لممارسة هوايته المفضلة بالسفر والاستمتاع بالطبيعة، ويظهر ذلك بوضوح من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي يحرص على نشرها على صفحته ، ويكون فيها بمفرده أو مع أصدقائه، ولم يظهر مع روان في الفترة السابقة نهائيا، في المقابل، تمضي روان اجازة في تونس وتحرص على نشر صورها بملابس صيفية جميلة ، وتبدو في غاية الجمال والسعادة، الأمر الذي إعتبره الكثير من متابعيها بأنها حركة للرد عليه.