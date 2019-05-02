بالصور..لقطات رومانيسة لـ رامي مالك بـ شوارع نيويورك

ظهر نجم الأوسكار رامي مالك بصحبة صديقته لوسي وهما يستمتعان بوقتهما في شوارع نيويورك. واعتادا ظهورهما سوياً خلال الفترة الأخيرة في المجلات والمواقع العالمية, مثل ما حدث, حيث التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا لهما المجلات والمواقع العالمية, مثل ما حدث, حيث التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا لهماعلى ساحل جمايكا فى مدينة نيويورك. Advertisements الجدير بالذكر انه أعلن رامي مالك انضمامه رسمياً إلى جيمس بوند 25 اسم آخر أفلام السلسلة الشهيرة الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج.

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