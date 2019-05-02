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، استضافت بوابة الوفد الإلكترونية أمس، صناع المشروع السينمائي "بحب السيما", بحضور المخرج عادل الأعصر, والمنتج سامح مصطفى, والسيناريست فتحي الجندي, ومصممة الأزياء جينا سلطان .
شملت الندوة العديد من الأفكار الإيجابية التي يتبناها مشروع "بحب السيما", واهمها خلق رمز جديد يكون قدوة للشباب والجيل الجديد, مثل ما فعل محمد صلاح في
واشار صناع العمل الى أهمية مشاركة مؤسسات الدولة المعنية في السينما لتطوير وتنمية الفكر الثقافي والفني عند الشباب, كما ألقت الضوء على أصحاب الهمم "ذوي الاحتياجات الخاصة" وأهمية مشاركتهم في العمل السينمائي.
كانت هذه تفاصيل خبر أصحاب مبادرة بحب السيما : هدفنا صناعة رمز سينمائي كما صلاح في الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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