كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محمد إمام في فيلا بالتجمع الخامس مع "هوجان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف النجم محمد إمام تصوير مشاهده فى مسلسله الرمضانى المقبل "هوجان"، فى إحدى فيلات التجمع الخامس ويستمر التصوير لمدة يوم واحد، وينتقل بعدها إمام إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية فى أحداث المسلسل، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان رياض الخولى.

"هوجان" ينتمى إلى نوعية المسلسلات التى تعتمد على النجم الواحد، وهو محمد إمام، ويأخذ الطابع الكوميدى الممزوج بالأكشن، حيث يلعب فى العمل شخصية "هوجان" شجيع الشجعان، ذلك الفتى الذى يسكن فى حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أنه يأكل الزجاج، وبإمكانه أن يجر سيارة بمفرده، والعديد من المواقف التى تؤكد امتلاكه لتلك المواهب الخارقة.

مسلسل "هوجان"، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".