كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. صور جديدة لـ ياسر جلال وحنان مطاوع وفتحي عبد الوهاب من "لمس أكتاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "لمس أكتاف" مجموعة من صور المسلسل، من بطولة النجم ياسر جلال، والذي من المقرر عرضه حصريًا على قناة cbc، ابتداءً من شهر رمضان.

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لقطات متنوعة يظهر خلالها نجوم المسلسل في مشاهد متنوعة، لا سيما التي يظهر خلالها ياسر جلال بزي المصارعة، حيث يواصل تقديم بصمته الخاصة في دراما الأكشن، من خلال شخصية المصارع (أدهم عبد الجابر)، إذ يبدأ المسلسل بمباراة مصارعة بينه وبين صديق عمره "أشرف" الذي يجسده كرم جابر، لكنها تنتهي بنهاية صادمة تؤثر في مستقبل كلا المتنافسين، لأن "أشرف" يصاب بالشلل نتيجة ضربة قوية من صديقه يسقط بسببها أرضًا وتفقده القدرة على تحريك أطرافه. تمر السنوات ويفاجأ "أدهم" بمكالمة هاتفية من "أشرف" يطلب منه خلالها طلبًا صعبًا، إذا حققه سيسامحه على ما حدث في الماضي، فيوافق "أدهم" على الفور، وتبدأ الأحداث تتسارع وتتباين ردود فعله خلالها، لا سيما بعد ظهور تجار مخدرات وغسيل أموال، إلى أن تحدث المفاجأة الكبرى في النهاية.

المسلسل سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. بطولة الفنان ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، كرم جابر، كارولين خليل, سمر مرسي, محمد عز, خالد كمال, وهبة عبد الغني، شريف دسوقي.