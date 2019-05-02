مجموعة “ام بي سي” تعلن عن شبكة برامجها لشهر رمضان

متابعة بتجــــــــــــرد: خلطة فريدة من المحتوى تتوزّع خلال الموسم الرمضاني على 5 قنوات هي: MBC1، MBC دراما، MBC مصر،MBC4 ، وMBC العراق.. بموزاة خدمة “شاهد.نت” و”شاهد بلَس” لـ “الفيديو حسب الطلب”

تتضمن المروحة البرامجية لـ “مجموعة MBC” خلال شهر رمضان المبارك، طيف واسع من أبرز الإنتاجات الدرامية، والكوميدية.. إلى جانب مزيج من البرامج الاجتماعية–التوعوية والحوارية ذات الطابع الشبابي.. أضف إلى ذلك حشد من أبرز نجوم الدراما والكوميديا العرب من مصر مروراً بالخليج العربي فالعراق، وصولاً إلى سوريا ولبنان وغيرها من البلدان. هذه الخلطة الفريدة من المحتوى تتوزّع خلال الموسم الرمضاني على 5 قنوات هي: MBC1، MBC دراما، MBC مصر،MBC4 ، وMBC العراق، التي دخلت هذا العام منابر المحتوى الرمضاني للمجموعة، لتزيد بذلك من خيارات المُشاهَدة، بموازاة خدمة “شاهد.نت” (الفيديو حسب الطلب).

الدراما بمختلف مشاربها وأنماطها وألوانها على MBC1 وMBC4 وMBC دراما

العاصوف 2: (MBC1) إنتاج درامي ضخم يُعيد تقديم حقبة السبعينات في المملكة العربية السعودية.

ضمن قالبٍ تراثي مُبهر وخلطة درامية اجتماعية مؤثّرة يطل النجم ناصر القصبي في عمل تطلّب تحضيره نحو 5 سنوات لبناء الفكرة وتطويرها، ليحمل بذلك مقومات النجاح. العمل ملحمي ويتحدث عن تاريخ اجتماعي واقتصادي وسياسي بارز للسعودية، حيث تحرّك الأحداث مشاعر الشباب، وتشعل الحنين عند الكبار، ويستمتع بها من عاشوا تلك المرحلة..

من كتابة الراحل عبد الرحمن الوابلي، وإخراج المثنى صبح، وبطولة ناصر القصبي، ليلى السلمان، ريم عبدالله، حبيب الحبيب، عبداله السناني، ريماس منصور، وآخرين.

وما أدراك ما أمي: MBC) دراما( الهام الفضالة امرأة قاسية تفتقر إلى الكثير من مشاعر الأمومة

أمهات تضحين بكل ما تملكن من أجل أولادهنّ، وأخريات لا تأبهن بما يمر به أبناءهن من مآسٍ وعذابات.. هكذا تعرض الدراما الخليجية “وما أدراك ما أمي” نماذج مختلفة من الأمهات والأبناء والبنات في بيئات متنوّعة. العمل من تأليف الكاتب علي الدوحان وإخراج حسين الحليبي.

بطولة: إلهام الفضالة، محمد العجيمي، هيا الشعيبي، فاطمة الصفي، حسين المهدي، هنادي الكندري، شيلاء سبت، فهد باسم، ناصر عباس، نور خالد الشيخ، روان العلي، شهاب حجية، محمد الحداد، خالد الشاعر وآخرين..الدوحان وإخراج حسين الحليبي.

أمنيات بعيدة: MBC) دراما( هدى حسين في دراما خليجية تحمل أفكاراً غير مطروقة

يتميز العمل بحواراته الهادئة ولغته الادبية الراقية، بالإضافة إلى قصته الغريبة. يسلط المسلسل الضوء على العلاقات الاجتماعية داخل البيت الواحد، ويتطرق إلى أختين توأمين تختلفان في الأخلاق والفكر ومسيرة الحياة رغم تشابههما في الشكل.

تأليف الروائية منى الشمري، بطولة هدى حسين، جمال الردهان، حمد العمان، عبدالله الطراروه، هنادي الكندري، وآخرين.

لا موسيقى في الأحمدي: MBC) دراما( أحد أضخم الإنتاجات الكويتية

عمل درامي استثنائي من أضخم الإنتاجات الكويتية، مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة منى الشمري. تدور أحداث المسلسل بين خمسينات وسبعينات القرن الماضي، وتتقاطع أحداثه ما بين الكويت والسعودية وعمان. تتمحور القصة حول رب عائلة هو جاسم النبهان يقود عائلته في أجواء من الأطماع والمكائد والدسائس.. والحب.

تأليف الكاتبة منى الشمري، إخراج محمد دحام الشمري، بطولة جاسم النبهان، عبدالله السيف،- فوز الشطي، عبدالمحسن النمر، علي كاكولي، وآخرين.

حكايتي: (MBC4) صعود شابة طَموحة إلى أروقة الشهرة والعالمية

تدور الأحداث حول ابنة عائلة ميسورة فى العشرينات من عمرها تدرس في كليه الفنون التطبيقية. وعندما تتعرض عائلتها لنكسة مالية، تضطر للعمل كخياطة ثم تصبح واحده من أشهر مصممات الأزياء في العالم .

تأليف : محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج. بطولة: ياسمين صبري، احمد صلاح حسني، وفاء عامر ، احمد بدير ، جمال عبد الناصر ، ادوارد، احمد حاتم ، اسلام جمال، نهال عنبر، وآخرين.

عذراء: (MBC دراما) مجموعة من السجينات اللاتي تلاقت حكاياتهن خلف أسوار السجن وظلمته

عمل جريء، يضيء الزوايا المظلمة التي يتجنب كثيرون الحديث عنها. الشابة عذراء تنتقم بعد 15 سنة ممن اعتدى عليها في طفولتها، فتُساق إلى السجن لتتعرف هناك على فتيات أخريات تعرّضن للظلم، فتقرر الانتقام لهن بعد هروبها من السجن.

تأليف محمد شمس وعلي شمس، إخراج محمد القفاص، بطولة: شجون الهاجري، مرام، سعاد علي، هيفاء حسين، احمد ايراج، عبدالله الطليحي، وآخرين.

أجندا: حكايتان متشابهتان للانتصار على القهر والظلم (MBC دراما)

حكايتان منفصلتان في مكانين مختلفين، يجمعهما القهر والتحكم وضغط المجتمع بموازاة محاولة كليهما النهوض من جديد وتحقيق النجاح. “هاجر” التي خسرت زوجها الأول وتورطت بزواجٍ ثانٍ مؤلم، و”مالك” الذي وجد نفسه في ظلمات السجن وحيداً ومحبطاً وربما مظلوماً.

يجمع العمل نخبة من نجوم الكويت على رأسهم: هيا عبدالسلام، فؤاد علي، ليلى عبدالله، ريم رحمة، أسمهان توفيق، وآخرين.

دفعة القاهرة: مجموعة من الطلبة الكويتيين في جامعة القاهرة أيام الزمن الجميل (MBC1)

تدور أحداث العمل حول مجموعة من الطلبة الكويتيين من الشبان والشابات الذين يدرسون في جامعة القاهرة أيام الزمن الجميل حوالي خمسينات القرن الماضي.

تأليف هبة حمادة، بطولة بشار الشطي، فاطمة الصفي، مرام، نور الغندور، لولوه الملا – حمد اشكناني وآخرين.

إفراج مشروط: (MBC دراما)

دراما تلفزيونية كويتية من تأليف عبد المحسن الروضان، وإخراج عيسى ذياب. تدور الأحداث حول أربع فتيات يبحثن عن أسرهن إثر عيشهن حياة مليئة بالغموض. تتقاطع الخطوط الدرامية للأحداث في عملٍ صُوِّر بين الكويت والقاهرة لرصد مجموعة من المتغيرات التي طرأت على العالم العربي. يطرح المسلسل عدداً من القضايا التي تلامس اهتمامات الشارع الخليجي والعربي، خصوصا تعديل الدوائر الانتخابية في الكويت، مروراً بمرحلة ثورة 25 يناير في مصر، وما شهدته تلك الفترة من أحداث على المستويين المحلي والعربي.

بطولة: سعد الفرج، خالد أمين، هبة الدري، هدى الخطيب، فيصل العبيد، عبدالمحسن القفاص، أحمد إيراج، محمد العلوي، شهد الياسين، فرح الصرّاف، عبدالله الزيد، سالي القاضي، وبمشاركة منة فضالي من مصر وآخرين.

كلبش 3: أمير كرارة في مواجهة الإرهاب الدولي (MBC4)

دراما اجتماعية معاصرة مليئة بالتشويق والمغامرات والأحداث، تطرح في هذا الجزء قضايا الإرهاب الدولي وشبكة علاقاته وارتباطاته وتوجهاته. يحاكي هذا الجزء البعد الإقليمي وكيفية تعاطي أجهزة الأمن مع الخلايا الإرهابية،والتنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة.

من كتابة باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة: أمير كرارة، هشام سليم، احمد عبدالعزيز، يسرا اللوزى، احمد العوضى ، محمد على رزق، هيدى كرم، أميره العايدى، أمانى كمال، محمود حافظ وآخرين

زلزال: محمد رمضان يسعى خلف تحقيق حلمٍ بعيد المنال (MBC1)

تبدأ الأحداث مع طفل فقد معظم عائلته في زلزال مدمر عندما كان طفلاً. يكبر الطفل ويتحول إلى شاب طموح لا يكسره فقر ولا يهزمه يأس، يحيط نفسه بمجموعة من الأصدقاء الذين يرافقونه من القرية والجامعة ولاحقاً خلال مسيرته الطويلة. هدفه الوصول إلى حلم بعيد لا يعرفه أحد إلا أمه. فهل سيصل إلى حلمه في النهاية؟

تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج ابراهيم فخر، بطولة: محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، هنادى مهنا، حسام داغر، حنان سليمان

الهيبة 3 الحصاد: قصة حب جديد يخوضها جبل (MBC4)

قصة حب جديدة يخوضها تيم الحسن أو جبل شيخ الجبل، وصراعات داخلية من جهة ونزاعات مع قوى الأمن من جهة أخرى، إضافة إلى ما ينشأ من مشكلات بسبب قصة الحب الجديدة التي تغير حياة جبل ومعها الهيبة.

قصة: هوزان عكو- تأليف سيناريو وحوار: باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، بطولة: تيم حسن، سيرين عبد النور، منى واصف، اويس مخللاتي، آخرين.

خمسة ونص: مثلث الحب والسلطة والمال (MBC4)

ضمن سياق درامي يعكس أبعاد الصراع بين الحب من جهة والسلطة والمال من جهة أخرى، يجتمع النجوم قصي خولي ونادين نسيب نجيم ومعتصم النهار.

المسلسل من كتابة إيمان السعيد، وإخراج فيليب أسمر، ويشارك في البطولة كل من: رفيق علي أحمد، رولا حمادة، سينتيا صموئيل، قاسم منصور، سومر ديب، كارين سلامة وآخرين.

حرملك: مؤامرات ودسائس نسائية الطابع داخل القصور العثمانية (MBC1)

في بداية القرن التاسع عشر، ومع انهيار الدولة العثمانية، تحاك الدسائس والمؤامرات بأنامل ناعمة.. لكن نتائجها قد تهز العرش العثماني..

تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر اسحاق، بطولة حشد من نجوم الدراما السورية والعربية أبرزهم: جمال سليمان، نادين خوري، باسم ياخور، سلافة معمار، أحمد فهمي، عبد الهادي الصباغ، محمد خير الجراح، سامر المصري، جيني اسبر، درّة، صفاء سلطان، وفاء موصللي، باسل الزارو، وآخرين.

الكوميديا

رامز في الشلال: رامز جلال يواصل مقالبه ومغامراته حاصداً المزيد من النجاحات… (MBC1)

ﯾبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا ليجد الضيف نفسه في مواجهة مغامرة غير متوقعة. ﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر “غوريلا مُفترسة” من بين الأشجار والأدغال!

هايبرلوب: مواقف ساخرة ضمن أزمنة وأمكنة متعددة (MBC1)

من بطولة حبيب الحبيب وأسعد الزهراني والكاتب خلف الحربي وإخراج أوس الشرقي. كوميديا ساخرة تتنوع فيها الصور والأمكنة والأزمنة، تقارب في 30 حلقة الحياة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتحاكي صوراً مختلفة من الحياة في مناطقها المختلفة. يضم العمل عبد المجيد الرهيدي، محسن الشمري، بشير غنيم، النجمه شمس، ونجوم السوشال ميديا الشباب علي الحميدي، عبد العزيز الشهري، محمد القس. وهو من تأليف ورشة من الكتاب تضم سامي الفليح، أماني السليمي، محمد الفهادي، عبدالله الوليدي، أسامه القس، اسماعيل المباركي.

بدل الحدوتة 3: عندما تكون مهنتها إنجاح العلاقات العاطفية (MBC4)

يدور المسلسل فى إطار اجتماعي كوميدي عبر حلقات منفصلة متصلة. في كل حلقة تحاول دنيا سمير غانم أو فريدة، وبمساعدة فريقها، تنفيذ مهمة عاطفية لعميلٍ جديد عبر إنجاح علاقة حب قد تبدو أحياناً مستحيلة.

المسلسل من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، شيماء سيف، عمرو وهبة، بيومي فؤاد، اوتاكا، فيما يطل مجموعة من الممثلين الضيوف في كل حلقة. تأليف أيمن وتار، إخراج خالد الخلفاوي.

البرامج الشبابية والتوعوية

عشرين ثلاثين (MBC1)

عنوان سمعنا عنه الكثير، وحلم ينتظره الجميع.. لكن كثيرون قد لا يعرفون ما هي تفاصيله وأهدافه ونتائجه المتوقعة.. ما هي ركائزه وما هي برامجه التنفيذية؟ يسلط البرنامج الضوء في كل حلقة على رؤية المملكة 2030 بمنتهى البساطة وبطرق تفاعلية بعيدة عن الرسمية والكلام العام. البرنامج قائم على فكرة الشرح المبسط والتفاعل والمواكبة وتصحيح المفاهيم، ليكون بمقدور كل شخص أن يعيش الحلم السعودي بكل أبعاده.

التجربة (MBC1)

برنامج إنساني اجتماعي كوميدي، يقدمه أربعة شبان من السعودية والعراق ولبنان ومصر. يتكون البرنامج من 30 تجربة مختلفة. في كل حلقة يخوض كل من المقدمين تجربة مختلفة كلٌّ في بلده، تحمل رسالة معينة. تقديم سمير غانم اليامي من السعودية، وائل منصور من مصر، محمد سمير من العراق وعباس جعفر من لبنان.

منابر النور: مع الشيخ صالح المغامسي (MBC1)

الشيخ صالح المغامسي على موعد يومي خلالرمضان مع سلطان السعد القحطاني كمذيع، في برنامجٍ تقوم فكرته على مواضيع اجتماعية متنوعة يناقشها الشيخ المغامسي في كل.

مالَك في الطويلة: مع مالك الروقي (MBC1)

برنامج هادف توعوي يسلط الضوء في فترة سبع دقايق على شخصية بارزة أو حدث هام.

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أيكم محمد: (MBC1)

مقاطع قصيرة مدتها 3 دقائق تسلط الضوء على بعض جوانب السيرة النبوية، متطرّقةً إلى حدث تاريخي ما، وطريقة تعاطي رسول الله (ص) معه، ما يوضح قيمنا الإسلامية من خلال خُلُق الرسول.

من الصفر: مع مفيد النويصر (MBC1)

برنامج اجتماعي يسرد قصص مجموعة من الأشخاص الناجحين والمشاهير ممن بدأوا حياتهم من الصفر، وتركوا بصمات ناصعة على المجتمع الخليجي والعربي. بعض هؤلاء رجال دولة، أو مفكرين، وقياديين، ورجال أعمال ونجوم مجتمع وسواهم.

قلبي اطمأنّ: مبني على مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBC1)

يسلط البرنامج الضوء في كل حلقة على ومضات الأمل المنتشرة في عالمنا العربي والتي لمع من خلالها رجال ونساء من مختلف الأعمار وعملوا بروح متفانية وقلوب نقية من أجل خدمة مجتمعاتهم. تتطرق حلقات البرنامج إلى مختلف المجالات كالصحة، التعليم، العمل الشبابي، العمل التطوعي، الإعلام الجديد، وغيرها.

مجموعة إنسان – مع علي العلياني (MBC1)

برنامج حواري اجتماعي، يستضيف خلاله علي العلياني في كل حلقة ضيفاً مبدعاً في اختصاصه، ومن مختلف القطاعات بدءاً من السياسة فالإعلام والفكر والفن والمجتمع وغيرها..

الطبخ (MBC1)

هلا برمضان: ثلاث وجبات رئيسية يومياً

على مدار الشهر الكريم يُقدم برنامج هلا برمضان 3 أطباق رئيسية يومياً، مانحاً المشاهدين أفكاراً جديدة لوصفات تناسب الإفطار والسحور. يبدأ الشيف عدنان التحضير من مرحلة الإعداد للعناصر والمواد، ومن ثم عملية الطهو، وأخيراً التقديم.

المسابقات

برنامج المسابقات اليومي– كيّشها: من تقديم ابراهيم خير الله (MBC1)

سيكون المشاهد على موعد يومي مع الجوائز والترفيه والفوز. يتم بث البرنامج على الهواء مباشرةً من داخل استوديو صُمم خصيصاً ويتميز باشتماله على أحدث التقنيات السمعية والبصرية، التي تدخل في طبيعة المسابقات وكيفية اختيار الإجابات والتأهل أو الاستبعاد.

MBC مصر

أحمد السقا ودينا الشربيني وعلي ربيع ورامز جلال ومحمد ممدوح وكريم محمود عبد العزيز في إطلالات مميزة وحصرية على الشاشة في رمضان

الدراما

تنفرد شبكة قنوات “MBC مصر” خلال شهر رمضان المُقبل بعرض 5 مُسلسلات حصرية هي كالتالي:

“ولد الغلابة”: أحمد السقا…

للمرّة الثالثة عبر شبكة قنوات MBC مصر في رمضان، يطل النجم أحمد السقا عبر قصة غير تقليدية تجري وقائعها في صعيد مصر من خلال أحداث مُسلسل “ولد الغلابة”. يعمل “السقا” كمدرس للتاريخ في إحدي المدارس البسيطة بُمحافظة المنيا، ويعول أسرة كبيرة ويتعرض للكثير من المحن والإختبارات الأخلاقية. المُسلسل من إبداع الكاتب أيمن سلامة، ورؤية المخرج محمد سامي. يُشارك في البطولة مع أحمد السقا، مي عمر، ومحمد ممدوح، وهبة مجدي، وانجي المقدم، وكريم عفيفي، وادوارد، وهادي الجيار، وريم سامي وآخرين…

“فكرة بمليون جنية”: علي ربيع…

بعد أن واصل نجاحه المسرحي الاسبوعي اللافت وحجز مكانة بين النجوم الشباب على خريطة المسرح، يواصل نجم الكوميديا الشاب علي ربيع إطلالته للمرة الثالثة عبر شبكة قنوات “MBC مصر” في رمضان. “فكرة بمليون جنية” كوميديا مميزة تدور أحداثها حول الشاب البسيط “علاء الدين مصباح” الذي يحلم بدخول كلية الهندسة ليُحقق أحلامه في الإختراع والإبتكار

المُسلسل كتبه أمين جمال، وأخرجه وائل إحسان في ثاني تعاون له مع علي ربيع بعد مسلسل “سك على إخواتك” العام الماضي. ويُشارك في بطولته مع على ربيع كل من صابرين، وكريم عفيفي، وصلاح عبد الله، وسهر الصايغ، واحمد السيسي، ووليد فواز، احمد سلطان وآخرين…

” زي الشمس”: دينا الشربيني …

بعد أن رسخت نجوميتها عبر إطلالات مميزة ونوعية تنطلق النجمة الشابة دينا الشربيني في أولي بطولاتها الدرامية عبر شبكة قنوات MBC في رمضان، من خلال مُسلسل ” زي الشمس”، حيث تعيش “تاليا” بطلة المُسلسل صراع عائلي ينعكس على شخصيتها وتصرفاتها وإندفاعها وجموحها في الحياة بعد دراستها للقانون.

يُشارك في بطولة ” زي الشمس” مع النجمة دينا الشربيني نُخبة من النجوم، أبرزهم جمال سليمان، واحمد داود، واحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وريهام عبد الغفور، احمد مالك وآخرين.. والمُسلسل تأليف مريم نعوم، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

“قابيل”: محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج…

بعد تألق لافت في الدراما والسينما خلال الأعوام الأخيرة، ينطلق النجم محمد ممدوح في أول بطولة له عبر شبكة قنوات “MBC مصر” من خلال مُسلسل “قابيل” في قصة مُثيرة تدور أحداثها حول جرائم قتل غامضة تتورط فيها الكثير من الشخصيات التي تقع ضحايا صراعات مُختلفة. تتوزع أحداث العمل على خطوط درامية مُتشابكة صاغها فريق كتابة يضم: مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، اشرف نصر، وكريم يوسف، وأخرجها كريم الشناوي. يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم الشباب، منهم محمد ممدوح، وامينة خليل، ومحمد فراج، وعلي الطيب، ونهى عابدين، وتامر نبيل، واحمد كمال، وبسنت شوقي وآخرين…

“شقة فيصل”: كريم محمود عبد العزيز…

إطلالة مميزة للنجم الشاب كريم محمود عبد العزيز في أولى بطولاتة التلفزيونية عبر شبكة قنوات “MBC مصر”. يغوص كريم محمود عبد العزيز في عالم الأغنية الشعبية حيث يحلم بأن يكون مُطرباً ويترك مدينته بورسعيد أملاً في أن يُحقق حلمه.

يُشارك مع كريم محمود عبد العزيز، ايتن عامر، أحمد فتحي، ونسرين أمين، وصلاح عبد الله، ومُصطفي أبو سريع، ومي القاضي، وآخرين… وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

الكوميديا

رامز في الشلال: رامز جلال يواصل مقالبه ومغامراته حاصداً المزيد من النجاحات…

ﯾبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا ليجد الضيف نفسه في مواجهة مغامرة غير متوقعة. ﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، قبل أن تظهر “غوريلا مُفترسة” من بين الأشجار داخل الأدغال!

البرامج الشبابية والتوعوية

“من القلب للقلب” مع إيمان رياض

يفتح برنامج “من القلب للقلب” مع الإعلامية إيمان رياض نافذة يومية للمشاهدين تحت شعار “الرسول القدوه” وتُقدم الحلقات اليومية قراءة متأنية في سلوكيات الرسول الكريم بهدف الإقتداء بسلوكياته وتصرفاته السمحه مع من حوله ومُعاملاته اليومية مع زوجاته وأبنائه وجولاته اليومية بين المسلمين ويستضيف البرنامج خلال الشهر الكريم د. عمرو الورداني أمين عام لجنة الفتوي والتدريب بدار الإفتاء المصرية، وستُتاح الفرصة أمام المشاهدين للتواصل مع البرنامج عبر الهاتف أو صفحات التواصل الإجتماعي وسيتم إرسال كاميرات البرنامج للقاء المُشاهدين الذين يُقدمون عبر صفحات البرنامج نماذج لقصص تفاعلهم مع الأحداث اليومية إستناداً لقدوة الرسول الكريم.

“كلمة السر” مع د. مبروك عطية

بأسلوبه البسيط الذي يصل إلى القلوب والعقول، يشرح د. مبروك عطية في برنامجه الإسبوعي المُميز “كلمة السر” صحيح الدين الاسلامي السمح وكيفية تنمية العلاقات الاجتماعية وزيادة الترابط الاسري والانساني وفقاً لتعاليم الدين. وعبر حلقات البرنامج يُصحح د. مبروك عطية الكثير من العادات غير الصحيحة والأفكار المغلوطة التي يُطبقها البعض في شهر رمضان والتي تبتعد عن جوهر وروح الإسلام، وذلك من خلال استقبال اتصالات المُشاهدين والرد عليها.

الطبخ

“الشيف حسن” – أشهى المأكولات في مطبخ

أشهى وأطيب الأطعمة الصحية يُقدمها يومياً “الشيف حسن” في مطبخه الشهير عبر شاشة ” MBCمصر”. وعلى مدار الشهر الكريم يُقدم الشيف حسن وصفات تحضير الأطعمة المتنوعة التي تُقدم وجبات مُتكاملة تُناسب مُختلف الأذواق والطبقات الإجتماعية، كما يستقبل الشيف حسن رغبات وطلبات المُشاهدين في تحضير الأطعمة المُفضلة ويُلبيها على مدار حلقات شهر رمضان.

MBC العراق

العرضحالجي: عودة النجم الكبير قاسم الملاك إلى المشاهد العراقي

بعد نحو 5 سنوات من الغياب، يعود النجم قاسم الملاك مجدداً إلى المشاهد العراقي على “MBC العراق” مع الدراما الاجتماعية “العرضحالجي” الذي وضع فكرته بنفسه ويحمل توقيع جمال عبد الجاسم في الإخراج.

العمل من بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين العراقيين على رأسهم قاسم الملاك، ومحمد هاشم، وسولاف جليل، وحسين عجاج، ونجلاء فهمي، وزيد الملاك. وسعد خليفة، بالإضافة إلى نجوم الكوميديا محمد حسين عبد الرحيم، وإحسان دعدوش ، وباسم البغدادي، وآخرين.

حامض حلو: اسكتشات كوميدية طريفة تحاكي المشاكل الاجتماعية العراقية

إطار كوميدي اجتماعي ساخر، يلتقي مجموعة من أبرز نجوم الكوميديا العراقية في برنامج “حامض حلو” للمخرج أوس الشرقي في رمضان على “MBC العراق”. يتضمن البرنامج مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تقدم شخصيات مختلفة، وتسلّط الضوء على المشاكل الاجتماعية في المجتمع بشكل طريف وأسلوب ناقد يدخل البهجة إلى قلوب المشاهدين. بطولة آلاء حسين، إحسان دعدوش، علي جابر، علي الملاك، فوزية حسن، صبا ابراهيم وسواهم.

بين أهلنا

مغامرة شبابية تضم ثلاثة مقدمين، هم حيدر عبد ثامر، وحيدر أبو العباس، وطارق زيد. يقومون بزيارة مدن، أرياف، معالم، آثار، وبيوت مختلفة داخل العراق، ويقومون بتعريف المشاهد على تاريخها وقصصها المختلفة والمميزة. يأخذ البرنامج طابعاً واقعياً ويحتوي على العديد من التفاصيل الإنسانية التي تأتي من بساطة فكرته، وبساطة الناس الذين يقابلهم المقدمين، عدا عن أفعالهم العفوية. كما يتضمن البرنامج فقرة أسئلة وجوائز، حيث يقوم المذيعين بطرح سؤال عن هذه المدينة على عدد من الناس وعليهم الإجابة بطريقة صحيحة للفوز بجوائز نقدية وأكثر.

ضي الكُمر

برنامج حواري يَستضيف فيه الشاعر مأمون النطّاح، أبرز نجوم العراق من مطربين وممثلين وغيرهم. يتضمن العديد من الفقرات المتنوعة كالأحاديث الرمضانية والاجتماعية والفنية والفلسفية، عدا عن الألعاب الطريفة مع الضيوف.

التجربة

برنامج إنساني اجتماعي كوميدي، يقدمه أربعة شبان من السعودية والعراق ولبنان ومصر. يتكون البرنامج من 30 تجربة مختلفة. في كل حلقة يخوض كل من المقدمين في بلدهم تجربة مختلفة تحمل رسالة معينة. تقديم سمير غانم اليامي من السعودية، وائل منصور من مصر، محمد سمير من العراق وعباس جعفر من لبنان.

رامز في الشلال: رامز جلال يواصل مقالبه ومغامراته حاصداً المزيد من النجاحات…

ﯾبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا ليجد الضيف نفسه في مواجهة مغامرة غير متوقعة. ﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، قبل أن تظهر “غوريلا مُفترسة” من بين الأشجار داخل الأدغال!

بدل الحدوتة 3: دنيا سمير غانم مهنتها إنجاح العلاقات العاطفية

يدور المسلسل فى إطار اجتماعي كوميدي عبر حلقات منفصلة متصلة. في كل حلقة تحاول “فريدة” بمساعدة فريقها تنفيذ مهمة جديدة لعميلٍ جديد عبر إنجاح علاقة عاطفية قد تبدو أحياناً مستحيلة.

المسلسل من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، شيماء سيف، عمرو وهبة، بيومي فؤاد، اوتاكا، فيما يطل مجموعة من الممثلين الضيوف في كل حلقة. تأليف أيمن وتار، إخراج خالد الخلفاوي.

زلزال: محمد رمضان يسعى خلف تحقيق حلمٍ بعيد المنال

تدور الأحداث حول شاب طموح لا يكسره فقر ولا يهزمه يأس، يحيط نفسه بمجموعة من الأصدقاء الذين يرافقونه من القرية والجامعة ولاحقاً خلال مسيرته الطويلة. هدفه الوصول إلى حلم بعيد لا يعرفه أحد إلا أمه. فهل سيصل إلى حلمه في النهاية؟

تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج ابراهيم فخر، بطولة: محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، هنادى مهنا، حسام داغر، حنان سليمان

الهيبة 3 الحصاد: قصة حب جديد يخوضها جبل

قصة حب جديدة يخوضها شيخ الجبل، وصراعات داخلية من جهة ونزاعات مع قوة الأمن من جهة أخرى، إضافة إلى ما ينشأ من مشكلات بسبب قصة الحب الجديدة.

قصة: هوزان عكو- تأليف سيناريو وحوار: باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، بطولة: تيم حسن، سيرين عبد النور، منى واصف، اويس مخللاتي، آخرين.

خمسة ونص: مثلث الحب والسلطة والمال ضمن سياق درامي يعكس أبعاد الص

راع بين الحب من جهة والسلطة والمال من جهة أخرى، يجتمع النجوم قصي خولي ونادين نسيب نجيم ومعتصم النهار. العمل يجمع كل من قصي خولي، نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، سينتيا صموئيل، قاسم منصور، سومر ديب، كارين سلامة وآخرين، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

حرملك: مؤامرات ودسائس نسائية الطابع داخل القصور العثمانية

في بداية القرن التاسع عشر، ومع انهيار الدولة العثمانية، تحاك الدسائس والمؤامرات بأنامل ناعمة.. لكن نتائجها تهز العرش العثماني..

تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر اسحاق، بطولة حشد من نجوم الدراما السورية والعربية أبرزهم: جمال سليمان، نادين خوري، باسم ياخور، سلافة معمار، أحمد فهمي، عبد الهادي الصباغ، محمد خير الجراح، سامر المصري، جيني اسبر، درّة، صفاء سلطان، وفاء موصللي، باسل الزارو، وآخرين.