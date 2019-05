المخرج التونسي عبدالله كشيش ينافس في "كان" بفيلم "إنترميزو"

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي، الخميس، انضمام المخرج التونسي عبدالله كشيش، بفيلمه الجديد "إنترميزو" (Intermezzo)، إلى المسابقة الرسمية للمهرجان، والذي تقام دورته الـ72 في الفترة من 14- 25 مايو/أيار المقبل.

وانضم إلى المسابقة الرسمية أيضاً فيلم "وانس آبون إيه تايم إن هوليوود" (Once Upon a Time in Hollywood)، بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت، ومن إخراج مكوينتين تارانتينو.

والفيلم التونسي "إنترميزو" يمثل الجزء الثاني من فيلم "مكتوب حبي"، الذي أنتج العام الماضي، حول مطاردات الشباب الفرنسي التونسي، ويعود به المخرج عبدالله كشيش لمهرجان كان بعد 6 سنوات من فوزه بالسعفة الذهبية عن فيلمه "حياة أديل" سنة 2013.

Advertisements

ويملك كشيش في رصيده 6 أفلام، هي: "خطأ فولتار" 2000، و"المراوغة" 2004، و"كسكسي بالبوري" 2007، و"فينوس السوداء" 2010، و"حياة أديل" 2013، و"مكتوب حبي" 2018.

أما فيلم "وانس آبون إيه تايم إن هوليوود"، فيقوم ببطولته كل من ليوناردو دي كابريو وبراد بيت، مارجوت روبي، وإميل هيرش، وتيموثي أوليفانت، وكورت روسل، ويعرض الفيلم في 21 مايو/أيار احتفالاً بمرور 25 عاماً لعرض فيلم "Pulp Fiction" للمخرج كوينتين تارنتيتو.

وقالت إدارة المهرجان: إن الفيلم الجديد قصيدة سينمائية ورسالة حب إلى هوليوود، وتدور أحداثه في هوليوود في أواخر الستينيات، حيث يعيش رجلان بجوار شارون تيت (مارجوت روبي)، الممثلة الحامل التي تعرضت للقتل.