سوء الحظ يُلاحق سلاف فواخرجي.. فماذا حدث معها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تنتظر الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عرض مسلسلها "هوا أصفر" في رمضان المقبل، بعد تأجيل عرضه الموسم الماضي بحجة عدم توفر العرض المناسب.

المسلسل من انتاج سوري لبناني مشترك، ويضم مجموعة من النجوم، وفي مقدمتهم سلاف فواخرجي ويوسف الخال ووائل شرف ويامن الحجلي وعبد الهادي الصباغ وفادي إبراهيم ومرح جبر وجوي خوري وجلال شموط وآخرون.

وجاءت تسمية المسلسل بـ"هوا أصفر" من مرض الكوليرا الذي انتشر في الماضي، وهو مرض تسبب بنسبة عالية من الوفيات في العالم.

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وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين اثنين تؤثر عليهما بعض السلبيات، ما يجعل الحب يختنق، وتتسبب الصراعات التي تسود المجتمع بسبب المناخ الموبوء في عرقلة كل شيء، وهو من اخراج احمد ابراهيم.

جمهور فواخرجي يأمل عودتها بقوة بمسلسل "هوا أصفر"، حيث يبدو أن سوء الحظ يلاحقها في تجاربها واختياراتها، خاصة بعد وقف عرض مسلسلها المصري "خط ساخن" العام الماضي حتى إشعار آخر، والذي كان سيعيدها إلى الدراما التلفزيونية المصرية بعد فترة من التوقف.

بالاضافة إلى أن سلاف فواخرجي تحملت مسؤوليّة فشل المسلسل السوري "أحمر"، الذي عرض في عام 2017، ووصفت فشل بعض الأعمال الدرامية السورية في إحدى مقابلاتها الصحفية بالأمر الطبيعي.