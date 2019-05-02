- 1/2
- 2/2
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تنتظر الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عرض مسلسلها "هوا أصفر" في رمضان المقبل، بعد تأجيل عرضه الموسم الماضي بحجة عدم توفر العرض المناسب.
المسلسل من انتاج سوري لبناني مشترك، ويضم مجموعة من النجوم، وفي مقدمتهم سلاف فواخرجي ويوسف الخال ووائل شرف ويامن الحجلي وعبد الهادي الصباغ وفادي إبراهيم ومرح جبر وجوي خوري وجلال شموط وآخرون.
وجاءت تسمية المسلسل بـ"هوا أصفر" من مرض الكوليرا الذي انتشر في الماضي، وهو مرض تسبب بنسبة عالية من الوفيات في العالم.
وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين اثنين تؤثر عليهما بعض السلبيات، ما يجعل الحب يختنق، وتتسبب الصراعات التي تسود المجتمع بسبب المناخ الموبوء في عرقلة كل شيء، وهو من اخراج احمد ابراهيم.
جمهور فواخرجي يأمل عودتها بقوة بمسلسل "هوا أصفر"، حيث يبدو أن سوء الحظ يلاحقها في تجاربها واختياراتها، خاصة بعد وقف عرض مسلسلها المصري "خط ساخن" العام الماضي حتى إشعار آخر، والذي كان سيعيدها إلى الدراما التلفزيونية المصرية بعد فترة من التوقف.
بالاضافة إلى أن سلاف فواخرجي تحملت مسؤوليّة فشل المسلسل السوري "أحمر"، الذي عرض في عام 2017، ووصفت فشل بعض الأعمال الدرامية السورية في إحدى مقابلاتها الصحفية بالأمر الطبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر سوء الحظ يُلاحق سلاف فواخرجي.. فماذا حدث معها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.