زوج السعودية عبير سندر يتحدث لأول مرّة عن ديانته.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدث ليام أونيل، مدرب فنون القتال، وزوج المودل السعودية، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، عبير سندر، عن حياته الشخصية لأول مرة، حيث أجاب على أسئلة المتابعين، وكشف عن ديانته مؤكدًا أنه "مُسلم"، من خلال إيمائه بالرأس.

وواصل "ليام"، إجاباته من خلال مقطع فيديو بثته عبير سندر، عبر حسابها على "سناب شات"، حيث كشف عن رأيه في الزواج قائلًا: إنه يعتمد على اختيار كل شخص لما هو مناسب له، متمنيًا أن يكون زواجه من عبير سندر، التي رافقته في الفيديو، جيدًا لهما.

وداعب ليام أونيل، المتابعين بعد طرحهم السؤال عن الزواج بطريقة أخرى، وعما إذا كان جيدًا بالنسبة له أم لا، قال ضاحكًا: "اسألوني السنة الجاية".

وأعرب مدرب فنون القتال، عن سعادته بتصرفات زوجته معه في حياتهما، واصفًا إياها باللطيفة، وأن كل ما لديها جميل، إلا أنه مازحها قائلًا: "هذا كان مجاملة"، قبل أن يعود في كلامه ليقول: "من الجيد أنك تهتمين بي وتسمعين كلامي".

Advertisements

وكشف عن عُمره قائلًا: "أنا عجوز، رجل شايب، عمري 30 عامًا، لكنني أشعر أنني أكبر سنًا".

وكان الزوجان قد احتفلا بزفافهما في أبريل الماضي، واختارت عبير، فستان زفاف يشبه تصميم فساتين الأميرات "سندريلا"، فضلًا عن وضعها لمكياج يبرز جمال بشرتها السمراء؛ ما جعلها تبدو أكثر أناقة.