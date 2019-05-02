"توب التانك الأبيض" قادم بقوّة.. وهؤلاء النجمات أبرز من ظهرن به!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد التيشيرت الأبيض الكلاسيكي قطعة مركزية في خزانة كل امرأة ورجل على حد سواء، كما أنه عنصر دائم لن يخرج أبدًا عن مفهوم الأناقة.

لكن يبدو أن هذا الأمر سيتغير كليًا خلال صيف 2019، فتوب التانك الذي عادة ما يكون مخفيًا ويُستخدم ببساطة كطبقة إضافية، من المتوقع أن يتولى دور البطولة في إطلالاتك في الأشهر المقبلة.

والحديث ليس عن الأنماط التي تأتي بأحزمة السباغيتي أو بتشطيبات الساتان الفاخر أو الشعارات المشرقة، بل عن النمط الأبيض البسيط.

فهذه القطعة تم تبنيها للمرة الأولى كقطعة أساسية في إطلالات خارج أوقات العمل، وذلك خلال أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2019، حيث ارتدتها العارضتان كيندال جينر وبيلا حديد بطرق متعددة، حيث دستها كيندال في بنطلون جينز أسود، وارتدت فوقها سترة بأكمام قصيرة، وهو المظهر نفسه الذي اعتمدته بعد ذلك العديد من النجمات أمثال هايلي بالدوين وكورتني كارداشيان ولوسي هيل.

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أما بيلا حديد، فاختارت أسلوبًا أكثر إبداعًا، إذ قصّت النصف السفلي من القطعة فابتكرت "كروب توب" ونسقته مع بنطلون حريري أزرق ونظارات شمسية ملونة وحقيبة كتف صغيرة من وحي التسعينيات.

ومع اقتراب موسم الصيف، تنشر العديد من مؤثرات الموضة إطلالاتهن اليومية بهذه القطعة على حساباتهن في إنستغرام، فمثلاّ يمكنك ارتداء هذا التوب مع سترة بلايزر بسيطة بظلال الباستيل أو ظلال النيون وزوج من الشورت أو بنطلون الدنيم وصنادل بالأحزمة، أو تنسيقه مع تنورة جينز أو شورت راكبي الدراجات أو شورت برمودا.