"آخر الليل" يدخل السباق الرمضاني بتوقيتٍ جديد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يستمر عرض مسلسل "آخر الليل" خلال شهر رمضان المقبل ليصبح يومياً بدلاً من يومي الجمعة والسبت، بعد أن بدأ منذ شهر مارس الماضي، بعد أن حقق نسب مشاهدة عالية عبر شاشة تلفزيون "الجديد"، لا سيما مع توجه الأحداث إلى التصاعد والتعقيد بشكلٍ أكبر، إثر خروج "لورا" من السجن، وما يترتب عليه.

ويقدّم بطولة المسلسل نخبة من الممثلين السوريين واللبنانيين، على رأسهم محمد الأحمد، فاديا خطّاب ويزن السيد، واللبنانيون جورج شلهوب، وسام صليبا، ريتا حرب، تينا يموت، غنوة محمود، ليلى جريج، نيكولا مزهر، غبرييل يمين، ماري بيل طربيه، جوي الهاني، ختام اللحام، رندة كعدي، ليلى قمري، حنين طفيلي، ربيع الحاج، ومحمود المصري وغيرهم.

وتدور أحداث "آخر الليل"، عن قصة ديمتري ملكي، ومعالجة درامية لعبير صيّاح. وهو من إخراج أسامة الحمد، وإنتاج شركة "الصدى"، في قالب رومنسي تشويقي ضمن علاقات متشابكة، في ثنائيات وثلاثيات من معادلا الحب، بالتوازي مع خطوط من الواقعية الدرامية تسير بين طبقتي المجتمع المتناقضتين في الفقر والثراء مع رصد معاناة كل منهما رغم اختلافهما، لتصل إلى معالجة التداخل بينهما عبر معادلة تظهر القاهر والمقهور، بخاصة دور الظالم في غيّه، والضحية في مظلوميتها أيضاً

