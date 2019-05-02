الهضبة يُشعل حفل إحدى الجامعات بأغنية «أحنا بتوع اللي معانا»

أحيا الميجا ستار عمرو دياب حفل عيد الربيع السنوي لطلاب إحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، بحضور الآلاف من الطلاب من مختلف الكليات والمراحل.

وشهدت الشوارع المحيطة بالجامعة إجراءات أمنية مشددة، وسبق صعود النجم الكبير عمرو دياب على خشبة المسرح، بورمو لأبرز كليبات أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني، بعدها افتتح الهضبة حفله بأغنية "الليلة" وسط استقبال حافل وهتافات الحب والإعجاب.

وقدم عمرو دياب أغاني "قمرين" ،"وياه"، "يتعلموا" ،"العالم الله" ،"لو عشقاني" ،"نور العين" ،"ليلى نهاري" ،"راجعين".. بالإضافة إلى مقطعين لأول مرة لأغنيتين "أحنا بتوع اللي معانا" و"قال فاكرينك".. وغيرها ممن طالب بها الجمهور على مدى قرابة الساعة ونصف الساعة.

وتقول كلمات "أحنا بتوع اللي معانا": "مفيناش من بكا ع اللي آذانا.. البعد خلاص نسانا.. أحنا بتوع اللي بيفضل.. أحنا بتوع اللي معانا.. مفيناش من بكا ع الماضي والعمر يضيع ع الفاضي".

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وقبيل انتهاء الحفل حرص الهضبة على شكر طلاب الجامعة والقائمين علي التنظيم لريهام عادل الذي تم بمواصفات لايف عالمية بمشاركة ملك المسرح تامر فوزي وإضاءة وليد الحريري التي أضفت المزيد من أجواء الإثارة بالإضافة إلى تجهيزات الصوت لعماد نبيل.

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