روجينا تتحدث عن ابنتها وتكشف سرًا عن محمد رمضان

القاهرة - لايف ستايل
احتفلت إذاعة "نجوم إف.إم"، بميلاد الفنانة روجينا، أثناء حلولها ضيفة على الهواء في برنامج "أسرار النجوم"، حيث قدمت لها المذيعة إنجي علي قالباً من الحلوى، وباقة من الورود.
وكشفت روجينا خلال الحلقة، عن أبرز أمنياتها يوم ميلادها، قائلة: "من صغري حلمت أن أكون ممثلة وأمًّا وأنا صغيرة وأكون أسرة وبيتاً وحياة والحمد لله رزقني بكل ما تمنيته، وابنتي الآن مساعدة مخرج ويسعدني أن شخصيتها أحسن من شخصيتي وهي دائماً عند حسن ظني وفي عملها شاطرة وكل الناس تحبها وأشعر أن تعبي جاء بفائدة وسعيدة بها، وعملت في أفلام (هبوط اضطراري) والآن في (ولاد رزق) الجزء الثاني".
وعن الفنان محمد رمضان قالت: "رمضان متربي عندنا في البيت وأشرف زكي زوجي بيحبه جداً وكان يكبر فنياً أمام أعيننا، وفي أول بطولة في "ابن حلال" اعتذرت له للأسف لارتباطي بمسلسل (كلام على ورق) حيث كنت أسافر إلى لبنان".
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