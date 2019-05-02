مصدر مقرب من "الزعيم" يؤكد عادل إمام يتمتع بصحة جيدة

قال مصدر مقرب من الفنان عادل إمام إن صحته جيدة وبخير، مشيرًا إلى أن كل ما يقال حول مرضه «غير صحيح وشائعات ليس لها أي اساس من الصحة».
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«لايف استايل»: «الزعيم لا يعاني من أي تعب أو مرض، وهو في منزله يتابع الأعمال الفنية خلال هذه الفترة وصحته جيدة».
يذكر أن هناك تقارير وأخبار تناولت مؤخرا تعرض الفنان عادل إمام لوعكة صحية، وأنها تسببت في خروج مسلسله الجديد «فلانتينو» من السباق الرمضاني الحالي.
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