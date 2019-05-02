"نادي الرجال السري" يواصل تقدمه و"ساعة رضا" الأخير في الإيرادات

تشهد السينمات حاليا عرض مجموعة من الأفلام، هي "البدلة"، "اللعبة الأمريكاني"، "قرمط بيتمرمط"، "ساعة رضا"، "الضيف"، "122"، "نادي الرجال السري"، "قصة حب"، "ضغط عالي". وحققت إيرادات الأفلام في شباك التذاكر ليلة أمس مبلغ 211 ألف 370 جنيه. قد يهمك ايضاً: كريم عبد العزيز يتجاوز بـ"نادي الرجال السري" الـ13 مليون جنية كريم عبدالعزيز "سعيد" بنجاح "نادي الرجال السري"

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