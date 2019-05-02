نجوى كرم تحصد 20.6 مليون مشاهدة بـ ملعون أبو العشق

تواصل الفنانة نجوى كرم، حصد النجاحات بأحدث كليباتها الغنائية، «ملعون أبو العشق»، والذي حقق حتى الآن 20 مليونًا و663 ألف مشاهدة، بعد طرحه في 11 أبريل الجاري على قناة روتانا الرسمية على "يوتيوب"، لتصبح انطلاقة قوية لها مع الشركة بعد العودة مجددًا لها.
وكشفت نجوى كرم، مسبقًا في عدة تدوينات، عن أنها تحضر حاليًا لأغاني ألبومها الجديد، لافتة إلى أنه سيرى النور قريبًا، لكنها تكتمت على تفاصيله، وقالت لجمهورها: «خليها مفاجأة».
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