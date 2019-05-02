شكرا لقرائتكم خبر عن مى نو الشريف لعلى بدرخان: "دائما بتعلمنا الأستاذ والمعلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة مى نور الشريف على تهنئة المخرج على بدرخان بمناسبة عيد ميلاده، متمنية له دوام السعادة والصحة.

ونشرت "مى" صورة تجمعها بالمخرج الكبير على بدرخان، وكتبت عليها قائلة "كل سنة وحضرتك طيب، ودائما بتعلمنا، الأستاذ والمعلم على بدرخان".

وكانت آخر أعمال مى نور الشريف دور "شهيرة" الذى جسدته فى مسلسل "اللهم إنى صائم" مع الفنان مصطفى شعبان، منذ عامين، والذى دارت أحداثه حول "على" الذى يتعرض للظلم ويتم فصله من عمله، فيتجه لكسب المال بشتى الطرق، ومنها النصب والاحتيال، إلا أن هذا الطريق يزيد من متاعبه والتحديات التى تواجهه.