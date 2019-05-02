شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثلاثة أشهر من طرحها.. هذا ما حققته أغنية "أشرب شاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية عام 2019 وتحديداً فى الرابع من فبراير طرح النجم حمادة هلال كليب أغنيته الجديدة "أشرب شاى"، الذى يتعاون فيها للمرة الأولى مع الثنائى أوكا وأورتيجا، ومع مرور ثلاثة أشهر على طرح أغنيته حقق الكليب حتى الآن 20 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

اغنية اشرب شاى

على جانب آخر طرح حمادة هلال مؤخراً أغنية جديدة قبل أسبوعين باسم "استكتروك عليا" من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع رفيق عاكف، كل ذلك فى الوقت الذى يستعد فيه من أجل طرح "ابن أصول" اسم أحدث مسلسلاته الدرامية الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث تدور أحداثه فى إطار اجتماعى، وذلك من خلال رجل يتمتع بخفة ظل يمتلك شركة ألماس ومحلات ذهب، ومع تطور الأحداث تدخل حياته أشياء كثيرة تعكر صفوها.

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استكتروك عليا

مسلسل "ابن أصول" من إنتاج شركة سينرجى، ويشارك به العديد من النجوم بجانب حمادة هلال، منهم سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.

برومو ابن اصول