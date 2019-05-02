يختتم برنامج " لهون وبس" مع الإعلامي هشام حدّاد حلقاته لهذا الموسم بحلقة خاصّة مع النجمة نانسي عجرم على الـ"LBCI" والـ"LDC".
إطلالة مميّزة لنانسي في أول مقابلة لها بعد ولادة ابنتها ليا، واللافت أن نانسي تمكّنت خلال فترة قياسية من استعادة وزنها، وبدت في غاية الرشاقة.
يذكر أن الحلقة ستتضمّن حواراً لافتاً وصريحاً يجريه هشام مع نانسي، التي ستقدّم أيضاً مجموعة من أغنياتها الناجحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: هكذا ستطلّ نانسي عجرم الليلة... رشاقتها ستبهركم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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