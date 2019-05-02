بالصور: هكذا ستطلّ نانسي عجرم الليلة... رشاقتها ستبهركم

يختتم برنامج " لهون وبس" مع الإعلامي هشام حدّاد حلقاته لهذا الموسم بحلقة خاصّة مع النجمة نانسي عجرم على الـ"LBCI" والـ"LDC".

إطلالة مميّزة لنانسي في أول مقابلة لها بعد ولادة ابنتها ليا، واللافت أن نانسي تمكّنت خلال فترة قياسية من استعادة وزنها، وبدت في غاية الرشاقة.

يذكر أن الحلقة ستتضمّن حواراً لافتاً وصريحاً يجريه هشام مع نانسي، التي ستقدّم أيضاً مجموعة من أغنياتها الناجحة.