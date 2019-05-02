نادين نجيم: مهووسة بالنظارات الشمسية وهذا الكريم أضعه دائماً بجانب سريري

تعرّضت الممثلة اللبنانية نادين نجيم لهجوم حاد، بعد قيامها بالتصريح أنّها كممثلة لبنانية تتمسّك أكثر بالنجوم اللبنانيين، رداً على مفاضلتها بين نجوم بلدها ونجوم سوريا، فاتهمها البعض بالعنصرية، في حين أن البعض الآخر كان متفهماً، ورأى انّه من حق نادين أن تدعم أولاد بلدها.

وكانت نادين خلال حلولها ضيفة على برنامج "منا وجر" قد أكدت أنها تحترم كل النجوم السوريين، ولكنها كلبنانية تتمسك بالنجوم اللبنانيين، وهو تصريح كاد يمرّ مرور الكرام، لولا استغلال البعض له وتصويره أنّه محاربة للنجوم السوريين الذين تمثّل أمامهم منذ سنوات.

وكانت نادين قد أطلقت سلسلة مواقف في الحلقة، فقالت إنّها تعرضت للأذى من كثيرين منهم ممثلين وصحافيين، وقالت إنّها تسامح من يعتذر منها، وإنّ غلطة عمرها أنها لم تتخصص كطبيبة تجميل، وأكدت أنها قد تجري عملية تجميل لأنفها.

نادين تحدّثت عن مسلسلها الرمضاني الجديد "خمسة ونص" وعن علاقتها بشريكيها فيه قصي الخولي ومعتصم النهار.

وعن دورها في المسلسل قالت إنه جديد ومختلف ولا علاقة له بـ "شيللو" أو "لو" كما ظن البعض، وهو دور طبيبة أمراض سرطانية تملك مستشفى وتتعرض للكثير من المشاكل، ثم تتعرف على شخص وتتزوجه ولكنه يسبب لها صدمة، فتعيش صراعاً داخل بيتها، ثم تتورط بعلاقة حب جديدة.

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وأكدت أن علاقتها بزميليها جيدة، وأنهم الثلاثة قدّموا عملاً جيداً، رافضة المفاضلة بينهما.

من جهة ثانية، وبعيداً عن الفن، قالت نادين إنها ليست مهووسة بالأدوية، ولكنها عندما تدخل الصيدلية تشتري الفيتامينات وكريمات للوجه، كذلك أكدت أنها تهوى شراء النظارات من المطار، وتملك 80 نظارة، وأنها تحب رائحة البنزين كثيراً.

عن حلم أبكاها إوضحت أنها حلمت بان سيارة صدمت إبنها وظلت تبكي كل النهار، مشيرة إلى أنها عاطفية جداً.

نادين أشارت إلى أن أول ممثل مشهور أعجبت به كان براد بيت، وقالت إنها لا تتذكر أول قبلة في حياتها، وأن عيون معتصم النهار هما أجمل ما في وجهه، وأن الادوية والماء وكريم الشفتين دائماً إلى جانب سريرها، وأنها بالإضافة إلى وجهها، تنظر في المرآة إلى عضلاتها، وأنها تتحدث وتتصور مع ليوناردو دي كابريو في حال إلتقت به.