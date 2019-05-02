في موقف مؤثر، أكّدت الفنانة أنغام تبنّيها للطفل ياسين ابن شقيقتها الراحلة غنوة، حيث برفقته مساء أمس في حفلها الساهر فيساقية الصاوي، وقدّمته بالتزامن مع أغنيتها الشهيرة "حتة ناقصة"، وعلقت مؤكدة أنّ الطفل الصغير هو "الحتة الكاملة" في حياتها الآن.
وقالت: ده الحتة اللي كمّلت حياتي وكمّلت الضحكة في حياتي، ومفيش هدية أحسن من كده أبدًا، وغادر ياسين المسرح مسرعًا من الخجل وسط دعوات من الجمهور لتقدم أنغام أغنية "عمري معاك"، مثلما فعلت مع الظهور الأول لابنها عبد الرحمن برفقتها على المسرح.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أنغام تتبنّى ابن شقيقتها الراحلة "غنوة" في موقف مؤثر جداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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